ابزارهای کاربردی کاهش زمان نگریستن به موبایل

شاید شما هم جزو آن دسته از افرادی باشید که زمان زیادی را صرف تلفن همراه خود می‌کنید. اپل و گوگل ظاهرا این موضوع را تایید می‌کنند و به همین دلیل هم این شرکت‌ها ابزارهایی را به تلفن همراه ساخت شرکت خود اضافه کرده‌اند که به شما در کنترل اعتیاد به دستگاه نمایش یا به‌تعیبری «اسکرین تایم» کمک می‌کند.

قابلیت اپل موسوم به اسکرین تایم با استفاده از iOS ۱۲ در دسترس قرار گرفته است. گوگل قابلیت مشابهی را برای دستگاه‌های آندروید خود فراهم کرده که «سلامت دیجیتالی» (Digital Wellbeing) نام دارد که نه‌تنها فعالیت‌ها شما و مدت زمان سپری‌شده در سر زدن به فضاهای مجازی و اپلیکیشن‌های مختلف را نشان می‌دهد، بلکه قابلیت بیشتری دارد که در شب‌ها صفحه را به رنگ خاکستری در می‌آورد تا به شما یادآوری کند که تلفن خود را کنار بگذارید و حتی بعد از یک زمان تعیین‌شده اپلیکیشن شما را غیرفعال می‌کند.

از این قابلیت‌ها می‌توان به‌عنوان بخشی از سازوکار کنترل والدین استفاده کرد اما آن‌ها همچنین طوری طراحی شده‌اند که به شما در محدودکردن زمان اختصاص‌یافته در استفاده از صفحه نمایش کمک می‌کند.

چنین ابزارهایی نمی‌توانند عادت‌های شما را تغییر دهند اما شما می‌توانید با استفاده از آن‌ها به خودتان کمک کنید.

چقدر زمان صرف تلفن همراه خود می‌کنید و چگونه؟

عقل سلیم می‌گوید لازم است بیش از آنچه که تاکنون انجام داده‌اید استفاده از تلفن همراه خود را محدود کنید. اما تحقیقات جدید دانشگاه ملبورن نشان می‌دهد فقط مدت زمانی که صرف تلفن همراه خود می‌کنید مهم نیست بلکه آنچه اهمیت دارد فعالیت‌هایی است که با استفاده از آن انجام می‌دهید. اگر مدت زمانی که صرف بازی با گوشی خود کرده‌اید معنی‌دار باشد، آن‌گاه دیگر این کار وقت تلف‌کردن محسوب نمی‌شود. به عبارت دیگر، گفت‌وگو با عزیزان‌تان یا خواندن کتاب با استفاده از تلفن همراه به‌طور طبیعی شما را در مقایسه با بحث در فیس‌بوک یا خواندن اخباری که شما را عصبانی می‌کند، خوشحال‌تر می‌کند.

ابزارهای گوگل و اپل در محدودکردن استفاده از تلفن همراه مفیدتر هستند. اولین بخش از اسکرین تایم iOS ، رهگیر زمان (time tracker) است و شما می‌توانید در تنظیمات دستگاه خود جدولی را پیدا کنید که نشان می‌دهد بیشترین زمان استفاده از دستگاه شما چه موقع بوده و چند بار دستگاه خود را برداشته‌اید یا بیشترین اپلیکیشن‌هایی که استفاده می‌کنید کدام‌ها هستند.

گوگل نیز در تلفن‌های خود همین قابلیت را فراهم کرده است. بخش «سلامت دیجیتال» Digital Wellbeing در تنظیمات تلفن را باز کنید و با یک نمودار دایره‌ای مواجه می‌شوید که نشان می‌دهد کدام اپلیکیشن بیشتر وقت شما را گرفته است. همچنین می‌توانید نمودارهای دیگری را بررسی کنید که نشان می‌دهد چه مدت زمانی را صرف اپلیکیشن‌ها کرده‌اید.

محدودیت‌هایی را برای گول‌زدن - نه کنترل خود - ایجاد کنید

به محض اینکه کشف کردید بیشترین وقت خود را صرف کدام اپلیکیشن می‌کنید شاید بخواهید محدودیت‌هایی را برای خود ایجاد کنید. به هر حال، اگر رهایی از اعتیاد به اینستاگرام راحت بود شاید تا به حال این کار کرده بودید، نه؟ گوگل و اپل ابزارهای جدیدی را ارائه می‌دهند تا از این اعتیاد خلاص شوید اما بهتر است آن‌ها را ترفندهایی مفید تعبیر کنید تا اینکه آن‌ها اقدامی محدودکننده بدانید.

وقتی اپلیکیشنی را روی اسکرین تایم محدود می‌کنید آی‌فون یا آی‌پد به شما اجازه از این اپلیکیشن تا وقتی که از محدودیت اعمال‌شده خارج نشده‌اید، استفاده کنید. مهم نیست که با اپلیکیشن چه می‌کنید اما وقتی محدودیت زمانی آن نقض می‌شود هشدار داده می‌شود. اما می‌توانید پانزده دقیقه دیگر به خود زمان بدهید یا اصلا این محدودیت را فراموش کنید.

راهبرد گوگل در این زمینه سختگیرانه‌تر است. وقتی تایمر اپلیکیشن را تنظیم می‌کنید زمانی است که در اختیار دارید. اگر یک ساعت از روز را صرف توییتر کنید وقتی یک ساعت تمام می‌شود، اپلیکیشن قفل می‌کند. آیکون روی صفحه نمایش شما غیرفعال می‌شود و اگر تلاش کنید آن را باز کنید تلفن همراه شما این اجازه را نخواهد داد و اگر بخواهید به هر حال به کار خود ادامه دهید باید تایمر را غیرفعال کنید.

محدودیت استفاده از تلفن همراه در شب

اینکه در طول روز تا چه اندازه صرف زمان صرف تلفن همراه خود می‌کنید به خودتان مربوط است اما نتایج تحقیقات متوالی نشان می‌دهد که دست‌کم باید در شب‌ها از تلفن همراه خود استفاده نکنید. نرم‌افزار اپل و گوگل در این زمینه واقعا درخشان هستند. هر دو پلتفرم به شما نشان می‌دهد ساعت‌های آرام را تنظیم کنید. در این ساعت‌ها، شما همچنان می‌توانید از تلفن همراه خود استفاده کنید اما نوتیفکیشن‌های کمتری دریافت می‌کنید.

گزینه Downtime روی گوشی‌های اپل به شما اجازه می‌دهد اپلیکیشن‌های معدودی استفاده کنید، مانند اپلیکشین پیام متنی یا تلفنی و بقیه اپلیکیشن‌ها را مسدود کنید. اپلیکیشن‌های مسدودشده در صفحه تلفن شما تاریک می‌شوند و وقتی همه آن‌ها تاریک شدند وقت آن است که به رختخواب بروید.

گزینه Wind Down گوگل هوشمندتر است. برای افراد مبتدی، این قابلیت تلفن شما را در حالت «مزاحم نشوید» Do Not Disturb قرار می‌دهد که به‌طور جداگانه طوری آن را پیکربندی می‌کند تا پیام‌ها و تماس‌ها را مسدود می‌کند. متاسفانه گوگل به شما اجازه نمی‌دهد مثل iOS همه اپلیکیشن‌های خود را غیرفعال کنید اما دست‌کم می‌توانید مانع دریافت نوتیفیکیشن‌ها شوید.

همچنین Wind Down شامل گزینه موسوم به طیف خاکستری (Grayscale) است که همه رنگ‌های صفحه نمایش تلفن همراه شما از صفحه نمایش تلفن همراه شما محو می‌شود. این به غیر از گزینه «نورشب» است که نور تلفن همراه شما را تنظیم می‌کند. گری اسکیل تلفن همراه شما را به نمایش تلویزیونی سیاه و سفید نیز تبدیل می‌کند. در بیشتر موارد، این وضعیت آزاردهنده است اما برخی فعالیت‌ها را مانند تماشای فیلم یا بازی تقریبا غیرممکن می‌کند.

آی‌فون و اندروید بیشترین مجازات را برای کاربران تلفن همراه در نظر گرفته‌اند. استفاده از تلفن همراه در ساعات آخر شب دربرنامه خواب شما اختلال ایجاد می‌کند و می‌تواند باعث خواب‌آلودگی در روز بعد شود. مرور محتواها می‌تواند به یک عادت تبدیل شود اما ارزش آن را ندارد که ساعت خواب خود را از دست بدهید.

منبع: نیویورک تایمز