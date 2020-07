۱ـ در مطالب رسانه­‌های اجتماعی، خبرنگاران ما نباید نظرات حزبی ابراز کنند، دیدگاه‌های سیاسی تبلیغ کنند، نامزدها را تأیید کنند، اظهارنظرهای توهین‌آمیز کنند و نباید هر کار دیگری را انجام دهند که اعتبار نیویورک تایمز را تحت تأثیر قرار دهد.

۲ـ خبرنگاران ما باید به‌ویژه از جهت‌­گیری در مورد موضوعاتی که تایمز در پی پوشش عینی و بی‌­طرفانه آن‌ها است بپرهیزند.

۳ـ این دستورالعمل‌ها برای همه افراد در هر بخش اتاق خبر، از جمله افرادی که در پوشش خبری دولت و سیاست دخیل نیستند، اعمال می­‌شود.

اگرچه ممکن است معتقد باشیم که مشروعیت لازم را برای این کار داریم، اما به احتمال زیاد به دلیل موقعیت‌تان به‌عنوان گزارشگر یا دبیر و سردبیر است که به شما توجه ویژه‌ای می‌شود

۴ـ همه فعالیت‌های خبرنگاران در رسانه‌­های اجتماعی تحت این سیاست قرار می‌گیرند. هرچند ممکن است فکر کنید که صفحه فیس‌بوک، توییتر، اینستاگرام، اسنپ چت یا سایر حساب‌های شما در رسانه‌­های اجتماعی فضاهایی خصوصی هستند، اما جدا از نقشی که شما در نیویورک تایمز ایفا می‌کنید، هر آنچه که ارسال و یا «لایک» می‌کنید تا حدود زیادی عمومی است و احتمالاً همه کارهایی که در سطح عمومی انجام می‌دهید به نیویورک تایمز مرتبط است.

۵ـ ما خبرنگاران خود را به‌شدت از رسیدگی به شکایات مشتریان در رسانه­‌های اجتماعی برحذر می‌داریم. اگرچه ممکن است معتقد باشیم که مشروعیت لازم را برای این کار داریم، اما به احتمال زیاد به دلیل موقعیت‌تان به‌عنوان گزارشگر یا دبیر و سردبیر است که به شما توجه ویژه‌ای می‌شود.

۶ـ از پیوستن به گروه­‌های خصوصی و «مخفی» در فیس‌بوک و بسترهای دیگر که ممکن است جهت­‌گیری حزبی داشته باشند، خودداری کنید. همچنین باید از ثبت‌نام برای رویدادهای حزبی در رسانه‌­های اجتماعی خودداری کنید. اگر به منظور تهیه گزارش به این گروهها می‌پیوندید، لطفاً در آنچه ارسال می‌­کنید، مواظب باشید.

۷ـ همیشه در رسانه­‌های اجتماعی با دیگران با احترام رفتار کنید. اگر خواننده‌ای از نوشته یا مطلب شما در رسانه‌های اجتماعی سئوال یا انتقاد کرد، با فکر برخورد کنید. طوری برخورد نکنید که نشان دهید فرد مورد نظر اثر شما را به‌دقت مطالعه نکرده است.

۸ـ اگر انتقاداتی که از شما می‌شود، به‌ویژه اگر پرخاشگرانه یا ناپسند است، بهتر است از پاسخ‌دادن خودداری کنید. البته، ما از حق خبرنگاران برای خاموش (mute) یا مسدود (Block) کردن افرادی که در رسانه‌های اجتماعی تهدید یا سوءاستفاده می‌کنند حمایت می‌کنیم اما لطفاً از خاموش یا مسدودکردن افراد صرفاً به‌دلیل انتقاد از خودتان خودداری کنید.

۹ـ اگر در رسانه­‌های اجتماعی ازسوی کسی تهدید شدید، لطفاً سریعاً به سرپرستان خود اطلاع دهید. نیویورک تایمز برای محافظت از خبرنگاران خود و تأمین امنیت آن­‌ها سیاست­‌هایی را در نظر گرفته است.

۱۰ـ ما به ارزش استفاده از رسانه‌­های اجتماعی برای پوشش زنده اخبار و رویدادها و همچنین ارائه به‌روزرسانی­‌های معتبر ایمان داریم. اما ممکن است مواقعی پیش بیاید که لازم باشد خبرنگاران ما نخستین تلاش‌های خود را روی بسترهای (platforms) دیجیتالی خودمان معطوف کنند.

۱۱ـ ترجیح ما این است که مطالب و گزارش‌ها اول از همه در بسترهای شخصی خودمان منتشر شود، نه در رسانه‌های اجتماعی. اما ممکن است مواردی وجود داشته باشد که ارسال پیام اول در رسانه‌­های اجتماعی معقول باشد؛ در این مورد برای راهنمایی با سرپرستان خود مشورت کنید.

۱۲ـ شفاف باشید؛ اگر خطایی یا چیز نامناسبی را توییت کردید و مایل به حذف توییت خود بودید، حتماً در توییت بعدی حذف آن را اعلام کنید. لطفاً برای راهنمایی به سیاست‌های مرتبط با اصلاحات در رسانه­‌های اجتماعی رجوع کنید.

۱۳ـ هنگام به اشتراک گذاشتن اسکوپ (scoops) یا مطالب و روایت‌های حساس درباره سایر سازمان­‌هایی که هنوز نیویورک تایمز تأیید نکرده است احتیاط کنید. در برخی موارد، ممکن است توییت خبرنگار نیویورک تایمز درباره خروجی سایر خبرگزاری‌ها دیدگاه رسمی نیویورک تایمز تفسیر می‌شود، درحالی‌که این‌گونه نبوده است.

۱۴ـ ما می‌خواهیم خبرنگاران ما این احساس را داشته باشند که می‌­توانند از رسانه‌­های اجتماعی برای تجربه سبک‌های جدید صدا، قاب‌بندی و گزارش‌نویسی استفاده کنند ـ به‌ویژه هنگامی که چنین تجربه‌هایی منجر به انواع جدیدی از داستان پردازی در بسترهای تایمز شود.

باید مجدداً تأکید کنیم، اینکه خبرنگاران ما می­‌توانند چیزهای جدیدی را در رسانه­‌های اجتماعی تجربه کنند بدان معنا نیست که آن­‌ها مجاز هستند در ویراستاری (تحریریه) یا در عقاید دچار انحراف شوند.

