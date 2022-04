تولید محتوا در عرصه های مالی، تجاری و رسانه ای، قواعد خاص خود را دارد. زمانی که تولید یک محتوای تبلیغاتی و تخصصی در زمینه اقتصادی به مراحل پایانی خود نزدیک میشود، کار ویرایش شروع میشود. بسیاری از نویسندگان و ویراستاران در ایالات متحده آثار خودشان را از طریق شرکت های انتشاراتی مانند iUniverse و Lulu.com منتشر میکنند.

طیق آمار سازمان کار ایالات متحده، در سال ۲۰۱۸، تقریبا ۹۵۷۵۰ ویراستار و ۴۵۲۱۰ نویسنده مشغول به کار بودند.

پنج ناشر بزرگ در جهان هم عبارتند از :

Hachette Book Group

HarperCollins

Macmillan

Penguin Random House

Simon & Schuster

ناشران بزرگ مجلات هم عبارتند از :

Hearst

Conde Nast Publications Inc.

American Media Inc.

Meredith

سازمان تحقیقات بازار IBISWorld گزارش داد که تا سال ۲۰۱۹، حدود ۴۹۹۱ کسب و کار انتشار مجله با مجموع درآمد سالانه ۲۶ میلیارد دلار، انتشار روزنامه با درآمد سالانه ۲۵ میلیارد دلار و ۲۴۶۶ شرکت چاپ کتاب با درآمد سالانه ۲۹ میلیارد دلار وجود دارد.

تولید محتوای باکیفیت و مستمر در دنیای تجارت

محتوا نیازها و سلایق مخاطب را هدف قرار میدهد و پاسخگوی سؤالات و ابهامات مختلف مخاطبان و مشتریان است؛ تولید محتوای با کیفیت اولین گام در راه جلب اعتماد جامعه هدف شماست و در مسیر ایجاد شبکه های ارتباطی فعال به شما کمک میکند.

بر اساس گزارش های سرویس معتبر State of Inbound که به طور انحصاری در زمینه های مختلف مارکتینگ فعالیت میکند، اکنون ۸۰% از کسب و کارهای فعال، در حال استفاده از مزایای بیشمار خلق محتوای نوآورانه و مستمر هستند و همچنین به طور متوسط ۲۶ % از بودجه سالانه خود را در راه تولید و ویرایش محتوا هزینه میکنند.

رسیدن به یک ثبات، توازن و هماهنگی در روند تولید محتوا یکی از بهترین روشهای موفقیت در کسب و کار، اعتماد سازی و اعتبار بخشی است. پس انتخاب یک سبک نوشتاری خاص و مناسب، به یک برند تجاری هویت میدهد.

تولید مستمر محتوا یعنی ایجاد چسبندگی با مخاطب

محتوای اصیل و درجه یک، دارایی ارزشمند کمپانی های بزرگ میشود. درست مثل برخی از شعارهای تبلیغاتی که مانند یک بلیط برگشت برای مشتریان عمل میکنند و آنها را وادار به بازگشت خواهند کرد. بعضی از سرودها، شعارها و ویدئوهای تبلیغاتی، پس از سالها هنوز ورد زبان و جلوی چشم اکثر مردم هستند. به این بهانه چند مورد از بهترین و ماندگارترین شعارهای تبلیغاتی(Slogans) دنیا را درکنارهم مرور میکنیم:

۱.کمپانی بزرگ نایکی: انجامش بده! (Just Do it)

۲.کمپانی قدرتمند اپل(Apple): متفاوت فکر کن(Think Different)

۳. شرکت کوکاکولا(Coca-Cola): شادی رو پخش کن(Open Happiness)

۴.کمپانی آرایشی و بهداشتی لورآل(L'Oreal): به خاطر اینکه شما ارزشش رو دارید(Because You're Worth it)

۵.کمپانی تولید محصولات غذایی ویتیس(Wheaties): صبحانه قهرمانان! (The Breakfast of Champions)

تولید محتوا و به رخ کشیدن جذابیت در فضای مجازی

با وجود اینکه افزایش دنبال کنندگان در شبکه های اجتماعی پیامدهای مثبت خود را دارد اما سازمانها و کسب و کارهای کوچکتر باید روند مشخصی را طی کنند تا به آن درجه برسند. در این میان تولید محتوای یونیک و جذاب، عامل مهمی برای ایجاد کشش در مخاطبان و جذب مخاطبان واقعی محسوب میشود. اطلاعات و داده ها شما باید لحظه به لحظه و همگام با جریان روز پیش بروند. در این صورت است که شما در مسیر درستی قرار میگیرید. گروهی باید به طور پیوسته داده های تازه ای را به دست نویسندگان و ویراستاران برسانند تا آنها نیز به طور فعال و متمرکز نقش بزرگ خود را ایفا کنند. مدیران ارشد برای تجزیه و تحلیل سریعتر محتوا و دستیابی به آمار و ارقام واقعی، معمولا از نرم افزارهای قدرتمندی استفاده میکنند.

این روزها، ارتباط با جامعه هدف کار آسانی است و هرکس در هر عرصه‌ای که فعالیت میکند باید از این فرصت بی نظیر استفاده کنند تا به طور مستقیم با مخاطبان خود تعامل داشته باشند و بدون دریافت هزینه ای به تمام پرسشهای آنها پاسخ دهند. واسطه برقراری ارتباط میان شما و جامعه هدفتان، محتوا و پیامهایی است که در معرض دید عموم قرار میدهید. پس هرچه فرآیند تولید محتوا اصولی تر انجام شود، اعتماد مخاطب بیشتر جلب میشود و این نکته به ویژه در ابتدای راه اهمیت بسزایی دارد. شما درخواستی از مخاطب خود ندارید و در عوض بهترین توصیه ها، مشاوره ها و تبلیغات را در قالب محتوای با کیفیت و عالی به او ارائه میکنید.

تولید محتوا و افزایش فروش

مشاغلی که وبسایت رسمی و درگاه فروش معتبر اینترنتی دارند، به راحتی میتوانند محصولات خود را به بهترین شکل در معرض نمایش بگذارند. مواجهه مخاطب با محتوا میتواند در آینده نزدیک منجر به خرید محصولات و استفاده از خدمات شود؛ به گفته لینسی کولوویچ، مدیر گروه تولید محتوای کمپانی هاب اسپات (Hub Spot)، محتوای درست و شکیل، یک متد عالی به منظور ایجاد رابطه هدفمند با مشتریان است.

برطبق آمار و ارقامی که در وبسایت رسمی کمپانی(Clutch) منتشر شده است، ۸۲% از افراد در انگلستان برمبنای کیفیت محتوا و تبلیغاتی که به آنها ارائه میشود، دست به خرید یک محصول میزنند. علاوه بر این، ۸۶% از افراد اذعان میکنند که میتوانند محصول خوب و بد را از روی کیفیت محتوایی که خوانده و یا دیده اند، تشخیص دهند.

کلاچ(Clutch) یک پلتفرم معتبر در حوزه فناوری اطلاعات(IT) و دیجیتال مارکتینگ است و هرماه چیزی در حدود نیم میلیون کاربر از سرویسهای آماری - اطلاعاتی این کمپانی استفاده میکنند.

محتوای باکیفیت میتواند مهمترین معرف شما باشد

هیچ ایرادی ندارد اگر در کنار اهداف تجاری و مالی، نوعی اقتدار فرهنگی و گفتمان منحصر به فرد پیرامون برند خود پدید بیاورید. اینکار به بالا رفتن رتبه شما در موتورهای جستجوگر مختلف کمک شایانی میکند. یک محتوای خوب باید تخصص شما و برند شما را با جزئیات معرفی کند؛ به همین خاطر است که اکنون حرفه ویراستاری محتوا یک هنر چندوجهی محسوب میشود که به تخصص در شاخه های مختلف نیازمند است. همه چیز در نهایت باید از فیلتر ویراستار ارشد عبور کند و همین جمله کافیست تا به پررنگ بودن نقش ویراستاری در یک سازمان پی ببریم.

در این مطلب از هاب اسپات(Hub Spot)، نام بردیم که یکی از شرکتهای معتبر ارائه دهنده خدمات آنلاین در حوزه بازاریابی و کامپیوتر است که در سال ۲۰۰۶ در آمریکا تأسیس شده است. این شرکت در سال ۲۰۱۲ برای اولین بار هزینه های مربوط بازاریابی محتوایی را برآورد کرد اما بر طبق یافته های معتبر، بازاریابی از طریق تولید محتوا، هنوز هم مقرون به صرفه ترین استراتژی تبلیغاتی است.